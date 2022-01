BRVM : Poursuite de la baisse du marché ce lundi 17 janvier 2022

L’indice composite (indice général de la Bourse) s’est ainsi replié de 0,63% (contre -0,10% précédemment) à 202,83 points contre 204,11 points la veille. Quant à l’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares), il a enregistré une baisse de 0,88% (contre - 0,47% précédemment) à 156,16 points contre 157,54 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions s’est, de son côté, contractée de 38,728 milliards de FCFA, passant de 6144,313 milliards de FCFA vendredi 14 janvier à 6105,585 milliards de FCFA ce lundi 17 janvier 2022.



En revanche, le marché des obligations est en hausse de 13,783 milliards de FCFA à 7292,622 milliards de FCFA contre 7278,839 milliards de FCFA la veille.



Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est rehaussée par rapport à la séance de la veille, passant de 110,010 millions de FCFA le vendredi 14 janvier à 233,983 millions au terme de la séance de cotation de ce lundi 17 janvier 2022.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres Servair Abidjan (plus 6,98% à 1 610 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 3,96% à 2 100 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité (plus 2,05% à 1 990 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 1,88% à 4 890 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 1,85% à 1 100 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BOA Burkina Faso (moins 4,62% à 6 200 FCFA), ETI Togo (moins 4,17% à 23 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 4,17% à 805 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,94% à 1 650 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 2,87% à 845 FCFA).

Omar Nourou

La baisse de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) enregistrée le vendredi 14 janvier 2022, s’est poursuivie en s’accentuant au terme de la séance de cotation de ce lundi 17 janvier.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Poursuite-de-la-baiss...