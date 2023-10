BRVM : Poursuite de la situation contrastée des indices phares en fin de semaine.

L ’indice composite (l’indice général de la Bourse) a baissé de 0,18% à 209,20 points contre 209,57 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une baisse de 0,16% à 105,28 points contre 105,45 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,80% à 100,41 points contre 99,61 points la veille.



Au niveau des autres activités du marché, la valeur des transactions s’est établie à 905,891 millions de FCFA contre 1,019 milliard de FCFA le jeudi 26 octobre 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est baisse de 13,838 milliards, passant de 7796,662 milliards de FCFA la veille à 7782,824 milliards de FCFA ce vendredi 27 octobre 2023.



Celle du marché des obligations est toujours en hausse (+16,991 milliards), se situant à 10 408,817 milliards FCFA contre 10 391,826 milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ONATEL Burkina Faso (plus 7,41% à 2 175 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 3,00% à 16 480 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,87% à 8 950 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 2,56% à 2 000 FCFA) et Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 615 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SOGB Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 3 420 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,18% à 970 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,03% à 860 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 1 200 FCFA) et Sonatel Sénégal (moins 2,05% à 16 500 FCFA).



Oumar Nourou







