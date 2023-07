BRVM : Poursuite de la tendance haussière de la capitalisation du marché actions.

lundi 26 juin 2023 à 7556,591 ce mardi 11 juillet 2023, soit une augmentation de 211,137 milliards. Cette embellie est intimement liée à celle des indices. C’est ainsi que l’indice composite enregistre une légère hausse de 0,05% à 203,12 points contre 203,02 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il connait aussi une légère hausse de 0,06% à 101,94 points contre 101,88 points la veille.



La plus forte hausse est réalisée par l’indice BRVM Prestige avec 0,46% à 102,51 points contre 102,04 points la veille.



La valeur des transactions est remontée à 1,005 milliards de FCFA contre 884,842 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des obligations, elle est par contre en baisse de 7,888 milliards, s’établissant à 10 141,654 milliards de FCFA contre 10149,542 milliards de FCFA le mardi 10 juillet 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 5 905 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), BOA Mali (plus 4,48% à 1 400 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 3 100 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 1,88% à 815 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres UNIWAX Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 720 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 3,11% à 1 400 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 3,03% à 4 800 FCFA), Total Sénégal (moins 2,97% à 2 615 FCFA) et Unilever Côte d’Ivoire (moins 1,98% à 6 420 FCFA).



Oumar Nourou

La tendance haussière de la capitalisation boursière du marché actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis le lundi 26 juin 2023, s'est poursuivie ce mardi 11 juillet 2023.