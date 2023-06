BRVM : Poursuite de la tendance haussière de la capitalisation du marché obligataire ce 13 juin 2023.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10 114,943 milliards de FCFA contre 10 104,604 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 10,339 milliards.



Quant à celle du marché des actions, elle connait une forte baisse de 80,333 milliards, passant de 7336,708 milliards de FCFA le 12 juin 2023 à 7256,375 milliards de FCFA ce 13 juin 2023. Cette situation est liée au repli des indices. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) enregistré ainsi une baisse de 0,54% à 195,05 points contre 197,21 points le 12 juin.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre une régression plus accentuée de 0,63% à 98,00 points contre 99,13 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une hausse de 0,58 à 102,20 points contre 102,94 points la veille.



Concernant la valeur des transactions, elle se trouve au-dessous du milliard de FCFA avec un niveau qui se situe à 857,094 millions de FCFA contre 1,111 milliard de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 64 000 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 4,96% à 6 350 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,85% à 2 700 FCFA) et Sodeci Côte d’Ivoire (plus 3,05% à 4 895 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Onatel Burkina Faso (moins 6,51% à 2 800 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 5,98% à 5 500 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 5,36% à 2 650 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 4,06% à 9 210 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (moins 2,43% à 1 005 FCFA).



Oumar Nourou

La tendance haussière de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis le 9 juin 2023, s’est poursuivie à la fin de la séance de cotation de ce mardi 13 juin 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Poursuite-de-la-tenda...