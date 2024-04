BRVM : Près de 4 milliards FCFA de transactions enregistrées ce mardi 16 avril 2024.

La valeur des transactions s’est en effet établie à 3,921 milliards de FCFA contre 349,680 millions de FCFA la veille. A l’origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 3,637 milliards de FCFA au niveau du compartiment des obligations. Le marché a, en particulier, enregistré des transactions portant sur 363 400 obligations TPCI 6% 2018-2026 au prix unitaire de 9 000 FCFA, soit une valeur totale de 3,270 milliards de FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 41,811 milliards, s’établissant à 8 111,096 milliards de FCFA contre 8 152,907 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché des obligations est, par contre, en hausse de 104,716 milliards, passant de 10 246,425 milliards de FCFA la veille à 10 351,141 milliards de FCFA ce mardi 16 avril 2024. A l’origine de cette forte hausse, il y a la première cotation des emprunts obligataires TPBF 6,30% 2023-2030 et TPBF 6,50% 2023-2033 pour un montant total de 110,376 milliards de FCFA.



Concernant les indices, ils sont tous en repli à des degrés divers. L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi régressé de 0,51% à 218,03 points contre 219,15 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une baisse de 0,37% à 110,04 points contre 110,45 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) connait une baisse de 0,34% à 102,33 points contre 102,68 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Cote d’Ivoire (plus 2,33% à 660 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 1,96% à 780 FCFA), BOA Bénin (plus 1,43% à 7 100 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 0,45% à 11 150 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 0,37% à 6 825 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SITAB Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 6 290 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 7,34% à 2 020 FCFA), Sucrivoire Cote d’Ivoire (moins 4,35% à 440 FCFA), NSIA Banque Cote d’Ivoire (moins 3,08% à 5 500 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 1 200 FCFA).



