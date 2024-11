BRVM : Progression des principales activités du marché en début de semaine.

La valeur des transactions est ainsi passée de 991,953 millions FCFA la veille à 1,408 milliard FCFA à la fin de la séance de cotation de ce lundi 4 novembre 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle ci a enregistré une augmentation de 20,07 milliards FCFA, passant de 9 735,056 milliards FCFA la veille à 9 767, 671 milliards FCFA ce 4 novembre 2024.



De même, Celle du marché obligataire connait un accroissement de 9 millions, se situant à 10 549,141 milliards FCFA contre 10 549,132 milliards FCFA ce jeudi 31 octobre 2024.



Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L’indice BRVM Composite a progressé de 0,34% à 272,00 points contre 271,09 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une hausse de 0,52% à 135,63 points contre 134,93 points précédemment.



Par contre, l’indice BRVM Prestige s’est replié de 0,38% à 113,97 points contre 114,41 points le mercredi 30 octobre 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 11 615 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 7,40% à 4 790 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,17% à 4 560 FCFA), SITAB Cote d’Ivoire (plus 6,43% à 7 450 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 3,16% à 815 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 2 035 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 11 315 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’Electricité Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 2 180 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,82% à 410 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 3,84% à 7 505 FCFA).

Oumar Nourou