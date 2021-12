BRVM : Sicor, Oragroup et Palm Côte d’Ivoire, tiercé gagnant de la cotation du 8 décembre

Sicor vient en tête (plus 7,43% à 4 700 FCFA), suivi de Oragroup Togo (plus 6,10% à 4 350 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (plus 3,00% à 6 700 FCFA). Le reste du TOP 5 est occupé par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (plus 2,17% à 2 350 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,81% à 10 995 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 3 500 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 4,94% à 2 215 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,94% à 1 650 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 2,73% à 535 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité (moins 2,63% à 1 850 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est élevée à 2,292 milliards de FCFA contre 12,081 milliards de FCFA la veille.



Du côté de la capitalisation boursière du marché des actions, on note une baisse de 8,302 milliards de FCFA, avec un niveau qui se situe à 5 906,484 milliards de FCFA contre 5914,786 milliards de FCFA.



En revanche, celle du marché obligataire est en hausse de 14,964 milliards de FCFA, passant de 7073,889 milliards de FCFA la veille à 7088,853 milliards de FCFA ce mercredi 8 décembre 2021.



L ’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) s’est rehaussé de 0,21% à 150,59 points contre 150,27 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a perdu 0,14% à 196,33 points contre 196,61 points la veille.



Oumar Nourou





Les titres Sicor Côte d’Ivoire, Oragroup Togo et Palm Côte d’Ivoire sont le tiercé gagnant du TOP 5 des plus fortes hausses de cours à l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 8 décembre 2021 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilière (BRVM) avec variation comprise entre plus 7% et 3%.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Sicor-Oragroup-et-Pal...