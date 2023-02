BRVM : Situation contrastée des activités du marché ce 8 février 2023.

La valeur totale des transactions s’est ainsi nettement repliée, passant de 4,985 milliards FCFA la veille à 962,147 milliards FCFA ce mercredi 8 février 2023.



En revanche, la capitalisation du marché des actions s’est établie à 7486,091 milliards FCFA contre 7482,014 milliards FCFA la veille, soit une progression de 4,077 milliards de FCFA.

Pour sa part, celle du marché obligataire est en baisse de 665 millions de FCFA, se situant à 9270,626 milliards de FCFA contre 9271,291 milliards de FCFA au terme de la journée de cotation du 7 février.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) demeuré stationnaire pour la deuxième journée consécutive à 98,37 points. Pour sa part, l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a légèrement progressé de 0,05% à 201,23 points contre 201,12 points la veille.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a régressé de 0,72% à 99,95 points contre 100,67 points précédemment.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,23% à 890 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,06% à 910 FCFA), BOA Mali (plus 5,98% à 1 330 FCFA) BOA Burkina Faso (plus 5,27% à 5 790 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 7 240 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (moins 7,06% à 1 250 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,88% à 800 FCFA), UNIWAX Côte d’Ivoire (moins 5,03% à 755 FCFA), ETI Togo (moins 5,00% à 19 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 1 200 FCFA).



Oumar Nourou









A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 8 février 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) les activités du marché présentent une situation contrastée en termes d'évolution par rapport à la séance de la veille.