BRVM : Situation contrastée des indices ce jeudi 21 octobre 2021

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021

L’indice BRVM 10 a ainsi enregistré une légère baisse de 0,04% à 147,73 points contre 147,79 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une progression de 0,31% à 189,93 points contre 189,35 points la veille.



Cette hausse de l’indice composite a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui s’est accrue de 17,346 milliards FCFA à 5713,676 milliards FCFA contre 5696,330 milliards FCFA la veille.



Au niveau de la capitalisation des obligations, on note une baisse de 7,352 milliards FCFA à 7094,637 milliards FCFA contre 7101,989 milliards FCFA la veille.



La valeur totale des transactions s’est située à 415,268 millions FCFA contre 579,318 millions FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Palm Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 6 235 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 4 610 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 1 180 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d’Ivoire (plus 7,13% à 5 335 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,95% à 1 060 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,12% à 6 000 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 6,76% à 690 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 2 000 FCFA), BOA Bénin (moins 1,76% à 5 300 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 1,73% à 1 700 FCFA).

Oumar Nourou









Source : Les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une situation contrastée au terme de la séance de cotation du jeudi 21 octobre 2021.

