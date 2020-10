BRVM : Suspension du titre Oragroup

Par un avis numéro 180-2020, la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) informe le public et les intervenants du marché qu’elle a procédé ce vendredi 30 octobre, à la suspension de la cotation du titre ORAGROUP en raison de la circulation d’une information importante relative à la structure du capital de l’émetteur et qui n’a pas encore été publié au Bulletin Officiel de la Cote afin d’assurer l’équité d’information des investisseurs.

