BRVM : Tendance baissière maintenue pour la capitalisation des actions

Cette capitalisation est passée de 5924,606 milliards de FCFA la veille à 5905,913 milliards de FCFA ce lundi 6 décembre 2021, soit un repli de 18,693 milliards de FCFA. En l’espace de deux séances de cotation, la capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 31,478 milliards de FCFA.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 17,72 milliards de FCFA à 7076,632 milliards de FCFA contre 7094,352 milliards de FCFA la veille.



Les indices présentent une situation contrastée. L ’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) s’est rehaussé de 0,12% à 150,32 points contre 150,14 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a perdu de 0,31% à 196,32 points contre 196,94 points la veille.





Concernant la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 965,954 millions de FCFA contre 565,896 millions de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 5,58% à 3 500 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 5,29% à 2 390 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 4,42% à 4 490 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 750 FCFA) et Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 2,21% à 695 FCFA).





Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 6,95% à 4 350 FCFA), BOA Benin (moins 5,93% à 5 550 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 5,71% à 1 650 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,65% à 2 255 FCFA) et BOA Niger (moins 4,32% à 5 100 FCFA).



Oumar Nourou

