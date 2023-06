BRVM : Tractafric Motors Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 2800 FCFA la veille à 2 995 FCFA ce 2 juin 2023, soit une augmentation de 195 FCFA. Tractafric Motors Côte d’Ivoire, qui n’a pas encore publié ses états financiers au titre de l’exercice 2022, a réalisé au troisième trimestre 2022 un résultat net en hausse de 3,1% à 2,879 milliards de FCFA. Les investisseurs anticipent une future distribution de dividendes. Au titre de l’exercice 2021, la société Tractafric Motors Côte d’Ivoire avait distribué à ses actionnaires un dividende net par action de 175,86 FCFA.



A part Tractafric Motors Côte d’Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 3,13% à 660 FCFA), BOA Mali (plus 2,36% à 1 300 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 1,95% à 785 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,49% à 67 600 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 6,64% à 5 975 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 3 300 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 3,52% à 7 530 FCFA) et ECOBANK Côte d’Ivoire (moins 1,90% à 5 175 FCFA).



La valeur des transactions est de nouveau en baisse, s’établissant à 528,178 millions de FCFA contre 723,238 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre aussi une baisse de 268 millions, passant de 7256,073 milliards de FCFA le 1er juin 2023 à 7255,805 milliards de FCFA le 2 juin 2023.



Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 10 113,510 milliards de FCFA.



L’indice composite (l’indice général de la Bourse), est aussi resté stationnaire à 195,04 points.





Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre une progression de 0,12% à 97,87 points contre 97,75 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une hausse de 0,83% à 100,09 points contre 99,27 points la veille.



