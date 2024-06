BRVM : Trois nouveaux titres de l’État du Sénégal admis au marché des obligations

Le Directeur général de la Brvm a indiqué que ces trois emprunts obligataires marquent un retour très remarqué de l’État du Sénégal à la Brvm et c’est à juste titre qu’il a été désigné « Metteur obligataire de l’Année » à l’occasion de la 5ème édition des Brvm Awards tenue à Abidjan les 06 et 07 juin dernier.



En effet, cette distinction est la reconnaissance non seulement d’une gestion saine de la dette publique mais surtout d’un engagement à mobiliser davantage les ressources locales pour un financement de l’économie nationale a-t-il souligné.



A travers cette opération d’appel public à l’épargne réalisé sur le Marché financier régional de l’Uemoa, ajoute la même source, l’État Sénégalais a pu mobiliser un montant total de plus de 265 milliards de Fcfa en trois tranches avec des taux allant de 6,25% à 6,65% sur des maturités de 05 à 10 ans, en vue du financement d’investissements prévus à son budget 2024.



Le succès de cette opération est le témoignage de la confiance renouvelée des investisseurs internationaux et régionaux dans la solidité et les perspectives de croissance de l'économie de la sous-région.



Il faut noter que cette opération a été arrangée et menée sur le Marché financier régional de l’Uemoa par la Société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance SA, Chef de file de l’opération et les Sgi Cgf Bourse et Abco Bourse, Co-chefs de file.

