BRVM : Une moyenne de 557 millions de transactions notée en six jours de cotation boursière.

En effet, en moyenne au terme de chaque journée de cotation, la valeur des transactions se situé à un milliard de FCFA. Or sur les six jours de cotation pris en considération, les transactions sont non seulement largement au-dessous de cette barre symbolique mais aussi en dents de scie. Ainsi, du 11 au 13 octobre inclus, elles s’élèvent respectivement à 827,793 millions, 372,007 millions, 587,608 millions, 584,944 millions, 647,584 millions et 323,272 millions. La raison de ce niveau peu élevé des transactions enregistrées au niveau de la BRVM tient certainement au paiement des dividendes de la majorité des sociétés cotées. En effet, sur les 40 sociétés cotées, 31 ont déjà versé des dividendes à leurs actionnaires. En plus de cela, il y a le fait que beaucoup de sociétés n’ont pas encore publié leur rapport d’activité au titre du troisième trimestre 2023. Ce qui permettrait aux investisseurs d’anticiper sur la fin de l’exercice 2023 au cas où ces sociétés réaliseraient de bons résultats trimestriels.



La capitalisation du marché des actions s’est fortement repliée de 70,895 milliards, passant de 7847,907 milliards de FCFA la veille à 7777,012 milliards de FCFA ce 18 octobre 2023. Cette situation est consécutive au repli général des indices constaté la veille et qui s’est corsé ce mercredi 18 octobre 2023. L ’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,90% (après -0,09%) à 209,05 points contre 210,95 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi enregistré une baisse de 0,91% (après -0,09%) à 105,05 points contre 106,01 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a baissé dans la même proportion que la veille, soit -0,13% à 101,98 points contre 102,11 points le mardi 17 octobre 2023.

Oumar Nourou





