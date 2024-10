BRVM : Vigoureuse progression de l’indice général de la Bourse ce lundi 7 octobre 2024.

Cet indice voit ainsi le nombre de ses points passer de 264,27 le vendredi 4 octobre 2024 à 266,63 ce 7 octobre 2024.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,71% à 132,57 points contre 131,63 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,38% à 111,46 points contre 111,88 points la veille.



La hausse des indices notamment le BRVM C a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions dont le niveau s’est situé à 9 678,188 milliards FCFA contre 9 592,600 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 85,588 milliards FCFA.



Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une baisse de 7,035 milliards à 10 612,305 milliards FCFA contre 10 619,340 milliards la veille.



La valeur des transactions s’est maintenue au-dessus des 2 milliards, s’établissant à 2,247 milliards FCFA contre 2,007 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours suivie respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,43% à 2 170 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,33% à 14 495 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 6,20% à 10 195 FCFA) et Oragroup Togo (plus 4,83% à 1 845 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,03% à 2 115 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,54% à 600 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 6,52% à 645 FCFA), Total Sénégal (moins 4,81% à 2 175 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (moins 4,11% à 7 000FCFA).

Oumar Nourou

A l’issue de la séance de cotation de ce lundi 7 octobre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l’indice BRVM composite, qui est l’indice général de la Bourse, a affiché une vigoureuse progression 0,89%.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Vigoureuse-progressio...