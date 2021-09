BRVM : Vigoureuse progression des indices de la Bourse ce 23 septembre

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Septembre 2021 à 18:02

L’indice BRVM 10 a ainsi progressé de 1,22% (contre 0,15% mercredi) à 144,84 points contre 143,09 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a aussi enregistré une hausse de 1,14% (contre 0,28%precedemment) à 183,94 contre 181,87 points la veille.

Cette embellie des indices a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui a augmenté de 62,361 milliards FCFA à 5535,731milliards FCFA contre 5473,370 milliards FCFA la veille.

Quant à celle du marché obligataire, elle est de nouveau en baisse de 5,616 milliards FCFA s’établissant à 7080,437 milliards FCFA contre 7086,053milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s’est située à 717,866 millions FCFA contre 760,217 millions FCFA la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Burkina (plus 7,48% à 5 890 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 5 265 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,52% à 490 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 5,47% à 1 350 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque (plus 5,00% à 4 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (moins 6,82% à 2 050 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,28% à 1900 FCFA), Setao Côte d’Ivoire (moins 2,99% à 650 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 2,11% à 6 950 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (moins 1,19% à 4 150 FCFA).



Oumar Nourou







Source : Les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une vigoureuse progression de plus 1% à l’issue de la séance de cotation de ce jeudi 23 septembre 2021.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Vigoureuse-progressio...

