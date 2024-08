BRVM : Vivo Energy Côte d’Ivoire à la tête du TOP 5 pour la seconde journée consécutive.

Le cours de cette valeur est passé de 720 FCFA la veille à 935 FCFA ce mardi 6 août 2024 soit une augmentation de 215 FCFA en valeur absolue et 7,47% en valeur relative. Les investisseurs sanctionnent ainsi positivement les bons résultats semestriels de Vivo Energy Côte d’Ivoire. En effet, cette entreprise a réalisé au terme du premier semestre 2024 un résultat net de 2,552 milliards FCFA en progression de 118%.



En dehors Vivo Energy Côte d’Ivoire le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d’Ivoire (plus 5,07% à 2 385 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 2,04% à 1 000 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 1,92% à 13 300 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 1,53% à 665 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 3,10% à 12 500 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 2,70% à 5 400 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 400 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 1,03% à 5 285 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 0,93% à 530 FCFA).



La valeur des transactions s’est fortement redressée en se situant à 1,897 milliard FCFA contre 499,066 millions FCFA le lundi 5 août 2024.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 47,385 milliards, passant de 8 935,424 milliards FCFA la veille à 8 982,809 milliards FCFA ce mardi 6 août 2024.



Celle du marché obligataire a connu une hausse de 914 millions, à 10 289,999 milliards FCFA contre 10 289,085 milliards FCFA le lundi 5 août 2024.



Tous les indices ont enregistré une hausse contrairement à la séance de la veille. L’indice BRVM composite a ainsi gagné 0,53% à 241,46 points contre 240,18 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une progression de 0,61% à 120,92 points contre 120,19 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,31% à 110,94 points contre 110,60 points la veille.





