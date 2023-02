Baba Diaw, Comité directeur du PDS : « A Dalifort, des responsables veulent saboter le processus de renouvellement des instances, nous ne l’accepterons pas» Depuis plus d’un an, le Parti démocratique sénégalais a entamé le processus de renouvellement de ses instances. Ainsi, la vente des cartes est lancée depuis des semaines. Mais selon Baba Diaw, responsable libéral à Dalifort, des responsables veulent coûte que coûte saboter le processus, à cause de leur incapacité à monter un secteur de manière légale.

« Il y a des responsables qui ne veulent pas de ce processus de renouvellement et de vente des cartes. Tout ce qui les arrange c’est le statu quo. Nous demandons au frère Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, de faire beaucoup attention. Il y a eu déjà deux prolongations. Certains veulent une troisième prolongation. Et après, ils ne cesseront de demander des reports. Ce sont les partisans de l’anarchie, car ils sont incapables de monter un secteur. Nous interpelons les membres de la commission nationale de renouvellement. Ils seront tenus pour responsables de tout manquement qui subsistera. Et ça, nous l’accepterons jamais », cogne Baba Diaw, membre du Comité directeur et du Secrétariat national du Pds.



Faisant le point sur la situation de la vente des cartes à Dalifort, le libéral en chef a affirmé que son camp est parvenu à monter treize (13) secteurs. « Nous avions reçu 1000 cartes. Le 16 décembre dernier, nous avons installé officiellement 13 secteurs, sous la présence et sur convocation du commissaire politique du parti, en l’occurrence Ibrahima Sagna. Ce fut un succès éclatant pour notre camp », se félicite M. Diaw.



Mais à l’en croire, le camp d’en face a tenté de monter des secteurs fictifs. « En effet, le dimanche 27 janvier, il a essayé de monter 16 secteurs entre 17h et 18h, sous la complicité du commissaire politique. Nous nous sommes opposés catégoriquement. Nous disons aux responsables nationaux que les magouilles et les manipulations ne passeront pas. Dalifort a choisi son camp. C’est celui de Baba Diaw », tonne-t-il.



