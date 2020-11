Baba Tandian: « Où est l'argent de l'Afrobasket ? Babacar Ndiaye est incompétent, il faut l'enlever ! » À Mbacké pour rencontrer les membres de la CRBS et s'enquérir de l'état de santé du basket local, Baba Tandian a servi un véritable réquisitoire contre le Président de la Fédération Sénégalaise de Basket.

Pour lui, il y a des choses inacceptables dans ce basket Sénégalais. "J'attire l'attention du ministre des Sports Matar Bâ. Ce que Babacar Ndiaye est en train de faire n'est pas normal. La forfaiture de Babacar Ndiaye ne passera pas. On ne peut pas comprendre qu'on puisse mettre à la tête des U18 garçons et filles, qu'on puisse laisser des mercenaires, des agents de joueurs s'asseoir sur le banc parce que c'est eux qui financent. Alors où est l'argent de l'Afrobasket 2019 pour financer ces U18, ces pauvres petits enfants qui sont justement l'ossature de l'équipe nationale de demain ? "On laisse les gens abuser de leur position alors qu'ils ne s'intéressent qu'à leurs poches".



Baba Tandian d'évoquer, dans la foulée, une deuxième forfaiture qui plombe, selon lui, le basket national et surtout l'équipe nationale et son coacch. "Ce pauvre Boniface Ndong! Aujourd'hui, on l'a nommé entraîneur national du Basket. Vous voyez déjà on lui donne l'ossature de l'équipe nationale, on lui dit qu'il va faire un tournoi qualificatif et il n'a aucune possibilité de se préparer. Aucune préparation! Zéro. Je n'ai jamais vu ça. Comment peut-on prendre 27 personnes plus les délégués, on les met dans un avion, on les amène à Kigali et après on choisit 12 personnes et les 15 autres vont devenir des spectateurs ? L'argent public, on ne doit pas s'amuser avec. Babacar Ndiaye est incompétent. Il faut l'enlever de là! "



Baba Tandian d'accuser le Président de la fédération de chercher à changer les textes pour rester à la tête de la structure. "Ce gars est obnubilé par ce poste. Toute cette bagarre de Babacar, c'est qu'il a eu 100 millions de recettes lors de l'Afrobasket et il a encore envie de rester jusqu'en 2024 pour en organiser un autre, alors que son mandat finit en 2023..."

