Baba Tandian à Saint-Louis Basket Club: Le secrétaire général du club, Mansour Diagne, clôt le débat

Tout dernièrement, ''Source A'' avait annoncé en exclusivité que l’ex-président de la Fédération sénégalaise de Basketball est pressenti pour présider aux destinées du Saint-Louis Basket Club. Votre canard renseignait, également, que la venue de Baba Tandian était d’autant plus imminente, qu’il ne restait, uniquement, que la rencontre entre le maire Mansour Faye et Baba Tandian, pour matérialiser l’engagement de l’ancien dirigeant du basket sénégalais, à la tête de l’équipe de la vieille ville.



Hier, malheureusement, un journal de la place a tenté de démentir cette information exclusive livrée votre canard. Mais erreur ! Car pour servir plus de précisions à ses lecteurs, ''Source A'' a interpellé un des membres du club, qui a raconté comment le choix a été porté sur Tandian. Joint par téléphone par votre journal, Mansour Diagne, secrétaire général du Slbc, a parlé sans langue de bois. « Baba Tandian est pressenti et ce que je peux vous assurer, c'est que c'est une décision issue d'une réunion du bureau. Et, il n’était pas aussi la seule personne à être, à l'époque, sur la liste pour venir diriger le club. Et c'est après avoir tenu une réunion, où il y avait tout le monde, qu'on a pris la décision de poursuivre avec Baba Tandian », a-t-il informé.



«C’était lors d'une réunion présidée par Papa Banda Ndiaye, premier viceprésident du Slbc, que la décision a été prise»



Selon le secrétaire général du Club de Saint-Louis, la seule chose qui reste, c’est la rencontre entre le maire de SaintLouis, Mansour Faye, et Baba Tandian. « Seulement, quand on avait sollicité Tandian, il avait dit qu'il était d'accord sur le principe, mais étant donné qu'il devait venir à Saint-Louis Basket Club, qui se trouve une équipe de ville, il a trouvé nécessaire de rencontrer le ministre, avant de donner, définitivement, sa réponse », a soutenu M.Diagne, l’époux de l’Internationale sénégalaise et ancienne joueuse de Saint-Louis Basket Club, Ndèye Sène.



Poursuivant, Mansour Diagne ajoute : « c’était lors d'une réunion présidée par Papa Banda Ndiaye, premier vice-président du Slbc, que la décision a été prise. Il a été demandé à Samba Diop, membre du Club, d'aller rencontrer Tandian et lui demander s’il est partant pour accompagner l'équipe ».



De son avis, toutes ces allégations, qui portent à croire que c'est un groupuscule de personnes qui magouillent pour la venue Tandian sont totalement fausses. « Donc, il n’y a pas eu de groupuscules. En réalité, c’était lors d'une réunion, où il y avait tout le monde, à l’exception d'Alioune Diop, suite à la lettre qu'il a eu à écrire, disant qu'il ne compte pas renouveler son mandat. L'option qui est prise, c'est Baba Tandian », a tranché le secrétaire général du club.