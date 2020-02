Baba Tandian: «je félicite Tapha Gaye et Me Babacar Ndiaye pour la nomination de Boniface Ndong… »

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Février 2020 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

Dans une interview accordée à ‘’Source A’’, l’ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket, Baba Tandian, a hautement salué la nomination de Boniface Ndong comme entraîneur de l’équipe nationale masculine de basket, en remplacement de l’Espagnol Porfirio Fisac. Selon lui, le nouveau coach a les capacités de remporter un trophée continental.



Aussi, dit-il : ‘’je félicite T apha Gaye, pour l’arrivée de Boniface et pour la manière, dont il a managé cette affaire et tordu le bras au président’’. Mais, ajoute Baba Tandian : ‘’je félicite, aussi, Babacar Ndiaye, quand même, qui est la personne morale de la Fédération. Il aurait pu s’entêter et, pour une fois, il ne l’a pas fait et c’est mieux’’.



A la question de savoir s’il a enterré la hache de guerre avec Me Ndiaye ? Tandian de déclarer : « Cela ne veut pas dire que je ne vais pas en découdre avec Me Ndiaye, si les choses ne vont pas bien. Déjà, nous avons un procès le 10 et je l’attends. Et je ne reculerai jamais quand il faut me fendre de critiques, quand les choses ne se passent pas bien, et c’est à ce sujet que je l’attends de pied ferme. Demain, si je vois encore une fois quelque chose qui ne colle pas, je vais réagir. Mais s’il y a de bonnes choses, il faut les reconnaître. Qu’on laisse Tapha Gaye faire son job, au niveau de la Direction. C’est un technicien, un ancien joueur qui a fait des résultats, quelqu’un qui sait où il va et qui ne se laisse pas faire ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos