Babacar Bâ : « nous n’accepterons pas que Moustapha Ka fasse l’objet d’une quelconque sanction » Le patron du Forum du justiciable met en garde les autorités contre toute sanction à l’encontre du directeur des droits de l’homme. Moustapha Ka qui est convoqué demain par le ministre de la Justice pour explication, après sa déclaration au retour de la délégation sénégalaise de la 127 ème session de l’ONU, affirmant que l’Etat du Sénégal est prêt à réhabiliter Karim Wade et à réparer le préjudice qu’il a subi.

Dimanche 20 Octobre 2019

« Moustapha Ka a apporté des éléments de réponse par rapport à une question qui lui a été posée. Une délégation ne peut pas aller à l’aventure. Il n’a pas pu donner ces réponses sans l’aval de la délégation. Ses propos engagent la délégation », a déclaré Babacar Ba dans l’émission Remue-ménage de ce dimanche sur la RFM.

Et d’avertir : « nous n’accepterons pas qu’il soit l’agneau du sacrifice. Nous n’accepterons pas qu’il fasse l’objet d’une quelconque sanction ».



