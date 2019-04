Babacar Diagne, un homme de médias incontournable au Sénégal Babacar Diagne, les moins jeunes se rappellent encore de ce gentleman qui présentait le journal en anglais à la Télévision nationale. Ou encore sa belle émission TGP (Très Gros Plan) à la RTS où il a invité des sommités politiques du Sénégal. Depuis les années 80, Babacar Diagne est assurément un homme de médiats incontournable au Sénégal.



Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 15:13 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien directeur général de la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) est tout simplement un de ces hommes dont le Sénégal a besoin, tellement il a les compétences, le charisme, le leadership et l’expérience pour participer à la construction d’un Sénégal Emergent.



Ayant toujours été un homme d’ouverture et de l’universel surtout avec son anglais chatoyant à la fois british et américain, Babacar Diagne a toujours été un homme charmant. Et ce n’est pas pour rien que le Président Macky Sall l’a nommé en novembre 2012, successivement ambassadeur en Gambie, puis aux Etats-Unis.



Après cette belle trajectoire internationale, Babacar Diagne a été dépêché au bercail par le président de la République qui l’a nommé en septembre 2018, Président du CNRA (Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel), en remplacement à Babacar Touré.



Babacar Diagne est journaliste de formation, diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ, France) en 1978.



Successivement Journaliste et chef de desk, rédacteur en chef du journal télévisé, Directeur général de la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise), Babacar Diagne a bourlingué et suivi toutes les étapes qui ont fait de lui une des grandes personnalités des médiats du Sénégal.



On se rappelle encore en 1984 quand il était invité spécial aux élections américaines. Pour ceux qui ne le savent pas, Babacar Diagne a été un brillant Professeur d’anglais au lycée Gaston Berger de Kaolack en 1977 -78



Sous Abdou Diouf, Babacar Diagne a été en 1990 – 2000 – Directeur de la Télévision Nationale, avant d’aller diriger la société de communication «le label de L’Ogoué» à Libreville (Gabon) en 2000 – 2002.



Sous le magistère de Me Wade, Babacar Diagne, entre 2002 et 2006 a été le Conseiller spécial et responsable de la Communication de la Présidence de la République.



Celui qui officie depuis Septembre 2018 comme Président du CNRA (Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel) a eu son Baccalauréat en 1973, avant de décrocher en 1976 son Diplôme de Licence es-lettres à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et plus tard en 1978 un Diplôme Supérieur de Pédagogie à l’École Normale Supérieure.



En occupant la fonction d’ambassadeur en Gambie (2012 – octobre 2014) puis aux Etats-Unis (Novembre 2014- avril 2018), Babacar Diagne avait montré que l’Etat du Sénégal pourra toujours compter sur ses compétences.



Leral.net

CV

• DIPLÔMES



1990 – Stage de formation à l’Université du Maine (USA) sur la Gestion et les Médias

1986 – Diplôme en Réalisation à la RNTC (Radio Netherlands Training Centre / Pays-bas)

1979 – 1981 – Diplôme Supérieur de Journalisme de Lille en France

1978 – Diplôme Supérieur de Pédagogie (École Normale Supérieure)

1976 – Diplôme de Licence es-lettres (Université de Dakar)

1973 – Baccalauréat



• CARRIÈRE PROFESSIONNELLE



Depuis Septembre 2018 – Président du CNRA (Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel)

Novembre 2014- avril 2018 – Ambassadeur de la République du Sénégal aux Etats-Unis

Novembre 2012 – octobre 2014 – Ambassadeur de la République du Sénégal en Gambie

2006 – 2012 – Directeur général de la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise)

2002 – 2006 – Conseiller spécial, responsable de la Communication de la Présidence de la République

2000 – 2002 – Directeur de la société de communication «le label de L’Ogoué» à Libreville (Gabon)

1990 – 2000 – Directeur de la Télévision Nationale

1984 – 1990 – Rédacteur en chef du journal télévisé

1981 – 1984 – Journaliste et chef de desk



• FORMATION ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES



1990 – Session de formation à l’Université du Maine (USA) sur gestion et médias

Modérateur Ateliers de production en Afrique et à l’étranger sous les auspices de l’URTNA (Union des Organisations Radio et Télévision d’Afrique) et du CIRTEF (Conseil International des Télévisions Francophones)

1989 – Coordinateur des différents ateliers de production télévisuelle (Zimbabwe et Canada)

1988 – Membre du Réseau des journalistes contre la sécheresse

1984 – invité spécial des élections américaines

1977-78 – Professeur d’anglais (lycée Gaston Berger de kaolack – Sénégal)



Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos