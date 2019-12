Babacar Diop libre, Guy Marius Sagna maintenu en prison

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2019 à 00:36 | | 0 commentaire(s)|

Babacar Diop et quatre des étudiants, Abdoulaye Touré et Malick Biaye vont passer la nuit en dehors de la prison. Ils ont obtenu ce vendredi la liberté provisoire. Ce, suite à la requête déposée par leur pool d’avocats qui assure leur défense. Cependant, l’activiste Guy Marius Sagna et trois autres personnes sont maintenus en détention. Ils n'ont pas bénéficié de liberté provisoire. Me Khoureichi Ba s’étonne de la décision et promet de faire appel.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos