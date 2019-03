Babacar Fall: «L’OBS est à féliciter parce que cet article montre plutôt l’inacceptable défaillances dans le "système " » La directeur de la RFM, Babacar Fall a pris la défense du quotidien l'Observateur, qui a creusé sur le passé du Colonel Kébé. Un acte que condamne plusieurs internautes. Mais pour M. Fall,"si l’article de L’OBSERVATEUR avait concerné un membre du camp du pouvoir, tous ceux qui s’indignent aujourd’hui auraient applaudi. Le même travail n’avait-il pas été fait sur un ancien Chef de cabinet de l’ancien Président Abdoulaye Wade ?



Un célèbre journaliste sénégalais n’est-il pas copieusement insulté à chacune de ces sorties pour des faits similaires pour lesquels il a déjà purgé une peine ?

Combien d’hommes politiques et autres célébrités au monde ont été rattrapés par un passé semblable ?



L’OBSERVATEUR est à féliciter parce que cet article montre plutôt d’inacceptables défaillances dans le « système » parce qu’il faut se demander comment des faits aussi graves sont restés impunis à ce niveau de responsabilités."

