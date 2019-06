Babacar Gaye, ancien Ministre: « Aliou Sall a commencé son travail avec Frank Timis en juillet 2012 au lieu de 2011 »

L’ancien Ministre et porte-parole du parti démocratique sénégalais, Babacar Gaye invité de l’émission Grand Jury de la RFM de ce dimanche a apporté des précisions sur l’engagement du Maire de Guédiawaye dans l’affaire du pétrole et du Gaz du Sénégal.



D’après lui, le Président Sall le frère du Président a commencé son travail avec Frank Timis en juillet 2012 au lieu de 2011. « C’est après que le Président a signé le décret qu’il a commencé à travailler avec Frank Timis », précise-t-il.



Le libéral s’est attaqué de l’implication des proches d’un Président de la République dans la gestion des affaires publiques d’un Etat. Ainsi, il exhorte à se débarrasser d’Aliou Sall et autres personnes, impliquées dans cette affaire d’accusation de corruption par la chaîne britannique BBC. « L’implication des familles devrait être écartée. A défaut des soulèvements peuvent tout temps avoir lieu. Et, Aliou Sall est impliqué parce qu’il est simplement le frère du Président, Macky Sall », a-t-il constaté.



