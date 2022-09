Babacar Gaye au Grand Jury : «Je pense que Sonko use de la même stratégie utilisée pour Karim et son procès… » Ce dimanche, Babacar Gaye était l’invité du Grand Jury de la Rfm. L’ex cacique du Pds, membre fondateur du Parti des Libéraux et Démocratiques (Pld/And Suqali), s’est exprimé sur les déclarations de candidature pour la future présidentielle.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Septembre 2022 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

"Quand je déclarais la candidature de Karim Wade, c’était pour lui donner une épaisseur politique afin que son procès puisse être reconsidéré. Parce que l’opinion publique nationale et internationale aurait retenu qu’on est en train de juger le candidat du principal parti de l’opposition.



Je pense, sans peut-être avoir raison, que Ousmane Sonko est en train de faire la même chose, utilise la même stratégie. Pour que demain, lorsqu‘il doit répondre au juge dans l’affaire Adji sarr, que l’opinion publique, les journalistes, disent tiens on est en train de trainer en Justice le principal challenger du président de la République. Je pense que c’est intéressant comme approche politique et c’est à son honneur d’user de ces subterfuges afin de pouvoir exister politiquement."



La déclaration de candidature de Gackou



"Pour le cas Malick Gackou, je trouve que c’est normal. Le parti de Gackou a été lésé dans cette alliance là (Yewwi). Et pourtant Malick Gackou a tout fait pour cette coalition-là. Il a été l’un des bâtisseurs de cette coalition. Il a utilisé ses moyens pour l’existence de cette coalition. Malheureusement au finish zéro député pour le Grand Parti.



J’estime que c’est une des raisons, peut-être, pour lesquelles, sans crier haut, sans faire des revendications politiciennes, il a décidé de présenter sa candidature pour montrer aux autres que leur compagnonnage s’arrête là."

