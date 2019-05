Babacar Gaye de l’APR est pour un referendum sur la peine de mort

Le responsable de l’Alliance pour la République(APR) à Saint-Louis, Babacar Gaye a donné son avis sur le débat sur le rétablissement de la peine de mort.



Sur les ondes de la RFM, Babacar Gaye a déclaré que cette question doit être laissée à l’appréciation des Sénégalais via un referendum. « Nous assistons de plus en plus à des actes de barbarie, de meurtre, de viols et parfois même en plein jour. Donc, il est arrivé l’heure où on doit soumettre cette question importante de la peine de mort à l’appréciation du peuple via un referendum. Pour voir quel type de sanctions allons-nous prendre contre ces malfaiteurs. »

