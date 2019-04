Babacar Gaye et le PDS, les péripéties d’un divorce annoncé Entre Babacar Gaye et le Pds, c’est une sorte de fiction au très mauvais scénario qui est en train de se jouer sous les yeux des sénégalais depuis un certain temps. La séquence finale ayant déjà défilé sur la bande annonce du film.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

Entre le Parti démocratique sénégalais et son désormais ex porte-parole, c’est à qui officialisera en premier le divorce. Tant les signes du désamour ne cessent de se prononcer. Le dernier épisode en date du film, a été joué, hier, avec son « éviction » de son poste de porte-parole du Pds. Une décision que Babacar Gaye a lui-même annoncé sur sa page Facebook. La parole du Pds que Babacar Gaye a, d’ailleurs, cessé de porter depuis longtemps.

L’ex président du Conseil régional de Kaffrine dont les bisbilles avec ses frères libéraux sont un secret de polichinelle. Il n’y a guère longtemps, un journal de la place faisait état des relations difficiles entre le secrétaire général adjoint du parti, Oumar Sarr, et lui. Les deux hommes ne se pifferaient plus depuis un moment. Babacar Gaye accusant l’homme fort de Dagana de le mettre en mal avec le secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade. Des sources avaient même révélé une violente dispute, entre Babacar Gaye et Oumar Sarr, lors d’une réunion du comité directeur du Pds, au sujet du parrainage, avant l’élection présidentielle.

Dans tous les cas, Babacar Gaye a progressivement lâché du lest dans son engagement avec le Pds. « Cher amis libéraux, Depuis hier 5 avril, je ne suis plus membre de la Commission nationale chargée de la Vente des cartes et du Renouvellement des Structures du Pds ainsi que de la Délégation de la Tournée nationale, pour convenance personnelle. Me Wade, un patrimoine à sauvegarder ! », écrivait-il récemment sur sa page Facebook, se gardant toutefois, d’évoquer les raisons de cette décision.



Et puis, il y a eu cette motion de défiance à l’encontre de Me Abdoulaye Wade lors de son appel à boycotter l’élection présidentielle de février dernier. Babacar Gaye avait officiellement appelé les membres de la fédération départementale de Kaffrine, dont il est le secrétaire général national, à voter pour le candidat de leur choix, entre Idrissa Seck et Madické Niang.

Plusieurs sources, proches du Pds, ont déjà révélé que Babacar Gaye n’avait guère goûté à la décision imposée par Wade, de faire de Karim Wade le seul candidat du parti, au point que le PDS, pour la première fois, depuis sa création en 1974, n’ait pas de candidat à une élection présidentielle.



Ces mêmes sources qui affirment que Babacar Gaye aurait déjà pris sa décision de quitter la hutte bleue. Sans doute, attend-t-il à se faire bouter dehors, pour enfiler enfin son manteau de victime et migrer vers d’autres prairies ? Son message posté, hier, sur page Facebook, pour annoncer son départ de son poste de porte-parole du parti, après 13 longues années, cache très mal la direction déjà prise par Babacar Gaye.





Bachir Seck



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos