Babacar Gaye : « la sanction pour Macky Sall, c’est la démission » Babacar Gaye, ancien porte-parole du Pds, n’a pas porté de gant pour charger le président Macky Sall dans l’affaire du pétrole et du gaz.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 18:42 | | 1 commentaire(s)|

Présent ce samedi à la manifestation de la plateforme Aar Li Nu Bokk, il a déclaré que « les réponses fournies par Macky Sall dans cette affaire ne nous intéresse pas. La corruption est constante dans cette affaire. Ils ont signé des contrats et encaissé de l’argent. Les 25 millions de salaire versés à Aliou par Timis Corporation ne sont que de la pure corruption, car il ne faisait pas un travail qui vaut une telle rémunération. Il a nié avoir reçu 146 millions de BP, le chargé de la communication de la présidence a affirmé que l’argent a été versé sur le compte d’Agritans. Ils ont fauté, ils méritent sanction. La sanction pour un homme politique, c’est la démission. Qu’ils nous disent où se trouvent notre argent dans ces comptes à l’étranger. Il faut continuer ce combat qui n’est pas politique. Que les jeunes portent ce combat, car c’est l’avenir de ce pays qui est en jeu ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos