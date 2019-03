Babacar Gaye prépare le grand saut

Que mijote le porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds) ? Va-t-il annoncer sa retraite politique ou alors compte-t-il transhumer ? En tout cas, Babacar Gaye qui a soufflé ses 64 bougies, il y a trois semaines, est plongé dans une introspection et il ne tardera pas à entretenir les Sénégalais de sa décision sur la suite de sa carrière politique.



Sur sa page Facebook, le responsable libéral dont l’épouse a aussi bouclé ses 60 ans, estime qu’il est arrivé pour lui le moment de ne plus continuer à se mentir. Dans son post, l’ancien président du Conseil régional de Kaffrine s’interroge sur son vécu. Babacar Gaye se demande dorénavant, ce qu’il doit faire pour lui-même et sa famille. Aussi, se demande-t-il, s’il doit continuer à traverser des océans pour des gens qui ne sont pas prêtes à sauter, ne serait-ce que par altruisme, une flaque d’eau pour nous.



«Une problématique pas du tout simple se pose. Bientôt, je partagerai avec vous dont l’avis compte même virtuellement, les choix que m’impose l’air du temps», annonce le porte-parole du Pds.











L’As

