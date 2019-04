Babacar Justin Ndiaye : « ce serait une contradiction qu’Abdou Diouf participe au dialogue national » L’analyste politique Babacar Justin Ndiaye ne voit pas d’un bon œil, une éventuelle participation de l’ancien président Adbou Diouf, au dialogue national lancé par le chef de l’Etat, Macky Sall.

« Ce serait une contradiction qu’Abdou Diouf participe au dialogue national », a en effet, déclaré le politologue dans l’émission Faram Facce de la TFM. Babacar Justin Ndiaye rappelle qu’Abdou Diouf s’est mis en retrait de la vie politique sénégalaise depuis qu’il a quitté le pouvoir.



« A chaque fois qu’on lui a posé des questions sur le Sénégal, il a répondu qu’il ne parlerait plus de la politique au Sénégal ». Et de poursuivre, « au plus fort de la crise, lors des événements du 23 juin alors que le Sénégal faisait l’actualité à travers le monde, la seule chose qu’il a daigné dire, c’est ‘’je prie pour mon pays’’ ».



Toutefois, fait-il remarquer, « depuis un certain temps, on a remarqué un rapprochement entre lui et Macky Sall".

