Babacar Lô Ndiaye, membre de l'Apr et candidat sous la bannière de MPD/ Liguéey : « Le Président Macky Sall et moi, avons d'excellentes relations... Nous voulons sortir Kaolack de la misère » Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Novembre 2021 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

Candidat à la mairie de Kaolack, Babacar Lô Ndiaye participera aux prochaines locales sous la bannière du mouvement des patriotes pour le développement( MPD/Liguéey).



Interrogé sur sa décision, M. Ndiaye donne ses raisons : " Notre ambition est de sortir Kaolack de sa misère. Je suis le candidat de la nouvelle alternance générationnelle. Nous sommes certes de l'Apr, mais nous pensons que nous devons prendre nos responsabilités pour répondre à l'appel des kaolackois. Le président Macky Sall et moi, avons d'excellentes relations. Il est mon leader et le restera pour toujours. L'élection locale n'est rien d'autre qu'une affaire de collectivité et mon engagement entre dans ce cadre".



Face aux autres potentiels candidats, Babacar Lô Ndiaye se veut clair. "Chacun d'entre nous travaille à gagner les élections, mais le dernier mot revient aux kaolackois. Nous restons toutefois très confiant. Notre programme est dénommé Plan de Développement de Kaolack/Sunu Naatangué. Nous comptons installer une usine de recyclage de plastique qui va créer 1.000 emplois directs, ouvrir des centres de formation, installer une mutuelle municipale, etc..."



