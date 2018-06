Babacar Thioye Ba : « Macky Sall et ses magistrats ne cachent plus leur désir d’éliminer Khalifa Sall»

L’adjoint du directeur de cabinet du maire de Dakar, Babacar Thioye Ba justifie l’empressement constaté dans le traitement de l’affaire dite de la Caisse d’avance de la ville de Dakar, par une volonté du pouvoir, avec la complicité de certains magistrats, de faire condamner Khalifa Sall pour l’empêcher d’être candidat aux élections présidentielle de 2019.



Dans un entretien accordé au quotidien Enquête, M Ba fait remarquer : « Ce qui est remarquable avec ce qui s’est passé à la Cour d’appel, c’est qu’aujourd’hui, Macky Sall, son régime et ses juges complices ne s’en cachent même plus : il est clair maintenant à nos yeux, cela a toujours été le cas, mais aux yeux de l’opinion qu’ils veulent tout faire pour obtenir une condamnation définitive de Khalifa Sall avant que les dossiers de candidature ne soient soumis au conseil constitutionnel pour être validés ».

