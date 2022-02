Babacar poignarde son collègue âgé de 38 ans

Babacar Nd. marchand ambulant de profession, séjourne actuellement à la citadelle du silence pour coups et blessures volontaires. Après avoir assené des coups de tessons de bouteilles à son collègue commerçant, il a pris la fuite pour se réfugier à Kaolack.



Selon des sources de "L'As", les faits se sont produits au mois d’août 2021.Tout est parti d’une dispute entre Babacar et Moustapha. Et le premier nommé a injurié son collègue. Moustapha qui tentait de raisonner Babacar, a été surpris par la colère de ce dernier, qui a cassé une bouteille pour lui en administrer des coups. Grièvement blessé, Moustapha s’est évanoui. N’eût été l’intervention très rapide des passants, le pire allait se produire. Babacar Nd. prend la fuite.



La victime est évacuée dans une structure sanitaire pour recevoir des soins. A sa sortie de l’hôpital, il dépose une plainte à la Police de Grand-Yoff contre Babacar Nd., pour coups et blessures volontaires. Babacar Nd. qui s’était réfugié à Kaolack pendant plusieurs mois, a commis l’erreur de revenir à la Patte d’Oie. Dès qu’il a appris son retour, Moustapha a alerté la police de Grand-Yoff, qui a fait aussitôt une descente sur les lieux pour l’interpeller. Cueilli et conduit au poste de Police, Babacar Nd. a reconnu sans ambages les faits. Il est déféré au parquet pour coups et blessures volontaires.