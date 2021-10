Babou Ndoye jugé et condamné, mais sous la menace d’autres plaintes : ça sent le roussi pour le Maire de Thiaroye Gare Le maire de la commune de Thiaroye Gare est dans de sales draps. En effet, à moins de trois des élections locales Monsieur Babou Ndoye (Babacar Sene à l’état-civil) a été condamné à 6 mois assortis de sursis avec une amende de 200 millions à payer solidairement avec Aly Diallo et Souleymane Diallo .

Le tribunal de grande instance de Pikine l’a reconnu coupable des délits faux et usage de faux , destruction appartenant à autrui et falsification de documents administratifs, nous dit Thiaroyeinfos, repris par Rewmi.



L’homme était accusé par 400 femmes commerçantes d’avoir détruit leur cantines et tables situés au centre commercial du camp de Thiaroye .



Ainsi le procureur a requis une peine de 6 mois avec sursis et une amende de 500 000 à payer à chacune des parties civiles soit 200 millions .



Comme un malheur ne vient jamais seul, il est signalé aussi que cinq autres plaintes contre le maire sont sur la table du procureur.



