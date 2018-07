Bac 2018 : Point sur l’organisation en chiffres et en lettres

La session normale de l’examen du baccalauréat 2018 a débuté le 06 juin avec les compositions en épreuves facultatives. Par la suite, les épreuves d’éducation physique et sportive ont été organisées du 20 au 30 juin et l’anticipée de philosophie a eu lieu le 29 juin.



L’examen du baccalauréat des séries G, T1 et T2, communément appelé baccalauréat technique s’est déroulé du 02 au 12 juillet 2018. L’ensemble de ces activités se sont déroulées dans de bonnes conditions avec très peu d’incidents.



Quelques incidents ont été notés, tous relatifs au port et l’usage du téléphone portable par les candidats. Il s’agit précisément de cent vingt-sept candidats ainsi répartis :

• pour l’épreuve de philosophie du baccalauréat général : un (1) candidat du centre CEM Martin Luther King (Dakar), un (1) du centre Lycée de Ndouloumadji Founebe (Matam), un (1) du centre lycée de Koumpentoum (Tambacounda) et cent vingt-quatre (124) candidats du centre lycée Ahmadou Ndack Seck (Thiès) ;

• pour le baccalauréat technique : un (1) candidat du centre lycée technique industriel Maurice Delafosse (Dakar), un (1) candidat du centre Collège Saint Michel (Dakar) et trois (3) candidats du lycée technique et d’enseignement professionnel de Thiès (Thiès).



Tous les candidats concernés ont fait l’objet de rapports circonstanciés et leurs dossiers introduits dans le circuit du conseil de discipline de l’Université Cheikh Anta, seule habilitée par la loi en cette matière. En application du règlement en vigueur, ces candidats sont exclus de la présente session d’examen. Cette mesure conservatoire restera en vigueur durant la période d’attente du verdict du conseil de discipline.



Les Résultats du baccalauréat technique 2018 :

Le point sur la prise en charge des acteurs du baccalauréat 2018



Conformément aux instructions de Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, les moyens nécessaires ont été mobilisés pour honorer les engagements portés à la connaissance des partenaires lors d’une rencontre tenue le 13 juin 2018 au siège du ministère.

Les ressources destinées à l’organisation de l’examen du baccalauréat ont déjà été évaluées, mobilisées pour une exécution dans les délais.



Ainsi les avances sur frais de déplacement des présidents de jurys d’EPS et du baccalauréat technique ont été payées, respectivement, les 19 et 27 juin 2018. Les présidents des jurys du baccalauréat général ont perçu l’intégralité de leurs avances et frais de transport et reçu le matériel de gestion de leurs jurys au courant de la semaine du 09 au 14 juillet 2018. Le paiement des avances de déplacement aux examinateurs et présidents de jurys du baccalauréat général est en cours depuis le 09 juillet 2018 au niveau de l’ensemble des académies.



Sossé NDIAYE

Directeur de l’Office du Baccalauréat

