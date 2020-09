Bac 2020 - IA de Sédhiou - 701 admis d’office L’Académie de Sédhiou a comptabilisé 701 admis au 1er tour de l’examen du bac et 1471 admissibles, c’est à dire des candidats qui vont subir les épreuves du second tour, a t-on appris des autorités académiques.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Septembre 2020 à 06:00 | | 0 commentaire(s)|

Sur 4.934 candidats, 4.623 ont composé lors du premier tour. L’on dénombre une mention Bien et 48 mentions Assez bien, soit un bon de quatre (4) points par rapport à l’année précédente.



’’Comparés à l’année dernière, les premiers résultats sont satisfaisants dans l’ensemble et surtout si probablement les candidats du second tour passent tous’’, a déclaré Lamine Sylla, Secrétaire général de l’Inspection d’académie.





