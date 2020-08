Bac 2020 sous un air de virus - 152 200 candidats à la Philo ce mercredi, le protocole sanitaire respecté Le Directeur de l’office du Bac, Socé Ndiaye s’est confié à iGfm, sur l’organisation de l’épreuve dans ce contexte d’épidémie.

« Dans le cadre du protocole, il était prévu que les élèves et enseignants, ce sont des sénégalais, peuvent naturellement être positifs. Sans doute, peut-être, il y en a. Tous les enseignants qui sont malades, je ne dis même pas malades de la covid-19, mais qui ont une comorbidité ont été dispensés de la participation à l’examen.



Pour les élèves aussi, nous avons des candidats. Chaque fois qu’on nous signalerait qu’un candidat ne serait pas disponible du fait de tel ou de telle raison qui soit valable, il entre dans le cadre de ceux qui sont éligibles pour la session de rattrapage.



Les élèves ont toujours été un par table. Donc la distance a été toujours observée. Maintenant ce qui s’y ajoute, c’est que pour la reprise, il y avait déjà le protocole sanitaire qui édicte un certain nombre de comportements et d’actes à poser quand on est à l’école. Maintenant ce sera dans la continuité de cela que les examens vont se dérouler. »



