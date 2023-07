Bac 2023 : Ziguinchor affiche un taux de réussite de 14% au premier tour

La région de Ziguinchor (sud) a enregistré 1 422 admis au premier tour du baccalauréat, soit un taux de réussite de 14%, a-t-on appris, mercredi, de l’inspecteur d’Académie, Cheikh Faye.



« Au premier tour, nous sommes autour de 14% inférieur à ce que nous avions l’année dernière à pareille moment. Et, environ 33% de candidats admissibles. Il nous sera difficile d’atteindre le taux de l’année dernière », a déploré l’IA de Ziguinchor, Cheikh Faye dans un entretien. Sur un total de 9.925 candidats qui ont effectivement composé, nous avons 1422 admis au premier tour et 3340 admissibles dans la région de Ziguinchor », a-t-il détaillé.



Il estime que « pour une région comme Ziguinchor qui a connu des troubles » liés à la condamnation d'Ousmane Sonko, « ces résultats sont appréciables ». « Cette année, on ne pourra pas atteindre les résultats de l’année dernière. Mais, on ne sera pas loin de ça. Ce sont des résultats assez satisfaisants », a salué l’inspecteur d’Académie de Ziguinchor.











Rewmi