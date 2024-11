Bac 2024 : Les fraudeurs fixés sur leur sort

Réuni le jeudi 14 novembre, le Conseil de Discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), après avoir examiné les dossiers des 185 candidats pris en flagrant délit de triche, lors des examens du baccalauréat 2024 et soumis à l’Office du Baccalauréat, a rendu publique sa décision. Pour les cas de détention de téléphones portables, qui sont au nombre de 115 candidats, ils ont écopé d’une réprimande. Ils seront autorisés à repasser le baccalauréat dès 2025. Quant aux candidats ayant utilisé leur téléphone, individuellement ou par des groupes WhatsApp et qui sont au nombre de 32, une interdiction de deux ans avant de pouvoir se représenter au baccalauréat, leur a été infligée, rapporte "Le Témoin".



Les 38 candidats impliqués dans des triches avec des documents non autorisés, ont également écopé d’une punition de deux ans. Par ces sanctions, le Conseil de Discipline indique réaffirmer son engagement à garantir l’intégrité des examens et à maintenir un climat de justice et d’équité dans le système éducatif. « Ce verdict envoie un message clair : toute tentative de fraude sera systématiquement sanctionnée, pour préserver la crédibilité des diplômes délivrés au Sénégal », indique ledit Conseil.