Bac 2024 à Kanel: Une première du centre et trois autres bacheliers arrêtés pour...

Le centre d'examen du Collège d'enseignement moyen (CEM) de Kanel est secoué par une rocambolesque histoire de tricherie au Bac. Cette fois, les mis en cause n’ont pas été interpellés lors des épreuves mais après la proclamation des résultats du premier tour.



Quatre (04) nouveaux bacheliers, dont la première du centre, qui a obtenu le Bac avec la «Mention Bien» et un autre admis au second tour, sont dans les liens de la détention. Il s’agit, rapporte L’Observateur, repris par Seneweb, de M. Dia, la première du centre, A. Aw, A. Touré et M. Dièye. D’après la source, il leur est reproché d’avoir créé un groupe «WhatsApp» pour assister à distance leur camarade de classe, M. I. Ba, admis au second tour en série S2 du jury 1069.



Ce dernier, trompant la vigilance des surveillants, s’est introduit dans la salle d’examen muni de son téléphone portable. C’est ainsi qu’après la distribution des copies d’examen, le jeune homme, qui composait avec cinq autres candidats, a envoyé les épreuves de Physique-Chimie (PC) à ses copains. Malheureusement pour lui, c’est le moment qu’a choisi le président du jury, l’Inspecteur Senghane Diom de l’IA de Louga, pour faire le tour des salles de classe. Le candidat sera pris en flagrant délit de triche car entre-temps ses copains lui avaient envoyé les épreuves déjà traitées, narre le journal.



Son téléphone portable, confisqué et remis aux enquêteurs, va révéler leur mode opératoire. Le groupe a été déféré au Parquet de Matam, ce vendredi.



