Bac: Son copain déguisé en fille, la copine attendait tranquillement dans une auberge pour... Source A revient à l'affaire de l'étudiant déguisé en femme pour décrocher le bac en faveur de sa petite amie ) Diourbel, qui attendait tranquillement pour fêter l'"exploit".

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 07:32 | | 0 commentaire(s)|

La candidate a été finalement arrêtée dans une auberge, où elle attendait son petit ami faussaire.



Khadim Mboup, du nom de l'étudiant faussaire avait mis une perruque surplombée d'un foulard, attaché des boucles d'oreilles, porté un soutien gorge et maquillé son visage.



Aussi, a-t-il trompé la vigilance des surveillants et d'autres candidats au Baccalauréat, en composant frauduleusement pendant trois (3) jours.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos