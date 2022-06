Bac technique: Les épreuves débutées, ce lundi Les premières épreuves de la session 2022 du baccalauréat technique sont entamées ce lundi 27 juin 2022, sur l’ensemble du territoire national. Cette année, 3.252 candidats sont répartis dans 16 jurys, dont 5 à Dakar, deux à Pikine-Guédiawaye. Deux centres secondaires (Fatick et Diourbel) rattachés respectivement à Kaolack et à Ziguinchor, ont aussi été créés. Onze académies sont concernées par cet examen.

L’examen sera marqué par la suppression définitive du Bac G qui devient le Bac STEG (baccalauréat en Sciences, techniques économiques et de gestion).



Le Bac technique marque également l’entrée en lice des premiers candidats de la série Sti2d (Sciences et technologiques industrielles pour le développement durable).



Les candidats de cette nouvelle série sont au nombre de 2500. Le Sti2g est une nouvelle création qui présente, cette année, ses premiers candidats. Ils seront 107 candidats, répartis dans les centres du lycée Peytavin de Saint-Louis, Delafosse de Dakar et du Lycée technique et industrielle de Kédougou pour le Sti2d.









