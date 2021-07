Baccalauréat 2021 : Deux candidats suspendus au lycée Limamou Laye, Pékesse, 14 tricheurs livrés à la gendarmerie Deux candidats au baccalauréat qui composaient hier, au centre du Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, ont été suspendus. Pour cause, ces deux potaches ont été surpris avec des téléphones portables dont l’usage est interdit dans les centres d’examens. Les sources du quotidien « L’As » renseignent d’ailleurs que ces candidats risquent d’autres mesures disciplinaires.

Vendredi 30 Juillet 2021

Un réseau de tricheurs au baccalauréat a été démantelé hier au centre de Pékesse, dans le département de Tivaouane. Selon leurs sources, 7 candidats ont été pris la main dans le sac dès la première épreuve, aux environs de 9 heures.



L’enquête a permis de cravater 7 autres candidats et tout le lot de 14 tricheurs a été conduit au poste de gendarmerie. Il s’agit de candidats libres originaires tous de Pikine, Guédiawaye.



Les mêmes sources révèlent que pour se faire passer les informations, ces candidats véreux avaient créé un groupe WhatsApp dénommé « Team Pékesse ». Leur manège largement découvert, ces désormais candidats malheureux au Bac 2021 risquent gros.



