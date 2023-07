Baccalauréat 2023 à Ouakam : Pris en flagrant délit de triche, un candidat arrêté Un candidat au baccalauréat a été arrêté, hier, à Ouakam, plus précisément au lycée Amath Dansokho, dans le jury 1797, lors des épreuves de philosophie, rapporte la Rfm.

D’après Bes Bi, le surveillant l’a surpris au téléphone avec une personne qui est hors de la salle qui lui expliquait, via WhatsApp, les sujets. Pris en flagrant délit, l’élève aurait menacé de brûler l’école si toutefois on lui confisque le téléphone.



Ainsi, après avoir reçu des menaces venant du candidat qui également insultait devant tous les élèves, le surveillant a jugé nécessaire de le dénoncer auprès du président de jury. Par la suite, le candidat a été arrêté par la brigade de la gendarmerie de Ouakam.



