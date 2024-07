Baccalauréat 2024 : L'Académie de Rufisque compte 8 619 candidats dont 5 245 filles

À l'instar des autres académies du pays, l'inspection d'académie de Rufisque démarre l'examen du Baccalauréat session 2024 avec succès, ce mardi 2 juillet 2024, sur toute l'étendue du territoire national.



Au total, l’Inspection d’Académie de Rufisque compte 8 619 candidats, dont 5 245 filles, représentant 60,85 % de l'effectif académique. Cette prédominance féminine reflète les efforts de promotion de l'éducation des filles dans la circonscription.



Répartition des candidats par arrondissement



Rufisque Commune :

- 4 178 candidats répartis dans 6 centres

- 11 jurys

- 424 surveillants

- 35 secrétaires



Diamniadio :

- 2 214 candidats répartis dans 5 centres

- 6 jurys

- 262 surveillants

- 18 secrétaires



Sangalkam :

- 2 207 candidats répartis dans 6 centres

- 6 jurys

- 270 surveillants

- 19 secrétaires



Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement des examens. Les centres d'examen sont bien équipés et sécurisés, les surveillants et les secrétaires sont bien préparés pour assurer la transparence et l'équité du processus.