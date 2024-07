Baccalauréat : un taux de réussite de 18,4% au lycée Balla Moussa Daffé de Sedhiou

Le lycée Balla Moussa Daffé de Sédhiou (sud) a enregistré un taux de réussite de 18,4% à l’issue des épreuves du premier tour du baccalauréat général, a appris l’APS de son proviseur, Djiredji Badji.



‘’Dans ce centre qui abrite le jury 1223 , 412 candidats ont composé. A l’issue du premier tour, 76 ont été déclarés admis dont 3 mention +Bien+ et 13 mentions +assez bien+ soit un taux de réussite de 18,4% ”, a-t-il déclaré lors d’un entretien.



Il a ajouté que 131 autres candidats vont subir les épreuves du second tour.



‘’Nous souhaitons à ceux qui vont faire le second tour une bonne préparation et disons aux autres que la prochaine fois sera la bonne’’ a dit M. Badji.



Selon lui, les épreuves se sont bien déroulées. Les candidats ayant respecté les consignes des autorités compétentes.



Aps