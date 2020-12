Bagarre à Bakel: Un maire Apr et un directeur de l’école, membre du parti Pastef, se cognent

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020 à 09:35

L’école 2 de la commune de Gabou, située dans le département de Bakel, a été le théâtre d’une bagarre entre le maire apériste de la localité et le directeur de l’école.



D’après "SourceA", ce dernier, militants du parti Pastef s’est opposé à des travaux sur le site, accusant l’édile de la commune Bocar Hamady Sy de vouloir morceler son établissement. Il a rabroué les ouvriers qui étaient sur le chantier, les sommant d’arrêter les travaux.



Ce qui a provoqué la colère du Maire. Muni d’une matraque, M. Sy s’est rendu sur les lieux pour en découdre avec le directeur, Issa Diallo. Il sort son “arme” qui a une dague et menace de frapper l’enseignant. Il agresse ce dernier puis le pousse avec ses deux mains, avant de le traiter de tous les noms d’oiseaux.



Ainsi, le directeur a décidé de porter l’affaire devant la justice. Mais, sa plainte est retardée par une médiation de l’inspecteur de l’Education.



