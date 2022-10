Bagarre à la Mosquée Sicap-Baobab: Imam Diop et imam Khalifa Ndiaye se crêpent le chignon Une farouche bagarre a opposé ce dimanche, les partisans d’imam Diop et ceux d’imam Khalifa Ndiaye à la Mosquée Sicap-Baobab. Les deux camps se renvoient la balle sur les causes de ces débordements déplorables. Un, d’entre les deux imams, présenté comme partisan du maire de Dakar, est accusé d’avoir dérobé 5 millions de FCfa de la caisse. Ainsi, une procédure judicaire sera entamée.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Octobre 2022 à 20:41 | | 0 commentaire(s)|

Le pire a failli se produire à la mosquée du quartier Karack situé à Amitié 3. Une assemblée générale, qui devait se tenir depuis bientôt deux ans, s'est terminée en queue de poisson. Ce qui devait être une formalité pour le lieu de culte s'est transformé en rixe. Une bataille rangée entre le camp de l'imam ratib et celui d'un autre imam.



Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, des individus se jettent des chaises avec, en fond sonore, des hurlements. D'après des informations, l'imam ratib aurait voulu s'approprier l'entière gestion de la mosquée.

Joints par téléphone, les concernés n'ont pas voulu se prononcer.



Ainsi, le préfet aurait pris en charge le dossier. Une date devrait être retenue pour une autre assemblée générale.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook